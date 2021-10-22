Derste beyin kanaması geçiren 13 yaşındaki Ceren kurtarılamadı

İstanbul Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Bengi Ceren Akıllı (13), geçen pazartesi günü İngilizce dersinde sunum yaptı.
Ardından 'Başım ağrıyor, revire gidebilir miyim' diyerek öğretmeninden izin istedi. Revirde ağzından köpük gelen ve kusmaya başlayan Ceren, yere yığıldı. Kalbi duran talihsiz yavrunun kalbi çalıştırıldı. 'Beyin anevrizması' teşhisiyle yoğun bakıma alınan Ceren Akıllı, 3 gün sonra hayatını kaybetti.
ÖRNEK BİR ÖĞRENCİYDİ
Gencin ailesi, Ceren'in karaciğer ve böbreklerini bağışladı. Sosyal medyada ölüm haberi nedeniyle çok sayıda kişi üzüntüsünü dile getiren mesajlar paylaştı. Mesajlarda herkes, Ceren'in başarılı, örnek bir öğrenci ve sporcu karakterine vurgu yaptı. Türkiye Yelken Federasyonu ile Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü de başsağlığı mesajı yayımladı. Bengi Ceren Akıllı'nın, bugün öğle Ataşehir Hz. Ebubekir Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sancaktepe'de defnedileceği öğrenildi.
Ardından 'Başım ağrıyor, revire gidebilir miyim' diyerek öğretmeninden izin istedi. Revirde ağzından köpük gelen ve kusmaya başlayan Ceren, yere yığıldı. Kalbi duran talihsiz yavrunun kalbi çalıştırıldı. 'Beyin anevrizması' teşhisiyle yoğun bakıma alınan Ceren Akıllı, 3 gün sonra hayatını kaybetti.
ÖRNEK BİR ÖĞRENCİYDİ
Gencin ailesi, Ceren'in karaciğer ve böbreklerini bağışladı. Sosyal medyada ölüm haberi nedeniyle çok sayıda kişi üzüntüsünü dile getiren mesajlar paylaştı. Mesajlarda herkes, Ceren'in başarılı, örnek bir öğrenci ve sporcu karakterine vurgu yaptı. Türkiye Yelken Federasyonu ile Tuzla Yelken ve Su Sporları Kulübü de başsağlığı mesajı yayımladı. Bengi Ceren Akıllı'nın, bugün öğle Ataşehir Hz. Ebubekir Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sancaktepe'de defnedileceği öğrenildi.