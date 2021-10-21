Konya'da 7 kişilik aileye öldüren caniye 7 kez müebbet verildi (Yaşam haberleri)

Konya'da Mehmet Altun, eşinin ağabeyi Lütfi Keleş'in evine gitti. Ardından Keleş'in 'kedi' meselesi nedeniyle husumetli olduğu yan komşusunun bahçesine girdi.

Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (62), çocukları Serap (36), Serpil (32), Sibel (30), Metin (45) ve Barış'ı (35) öldürdü. Cani için hazırlanan iddianamede, 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

ŞEHİRLİ LEYLEK

Tekirdağ'da göç yolundaki sürüden ayrılan leylek, şehir hayatına alıştı. Yaklaşık 1.5 ay önce Süleymanpaşa Bedesten Sokağa inen leylek, buradaki esnaf tarafından sahiplenildi. Böylece mahallenin sakini haline geldi. 'Yaşar' ismi verilen leylek vatandaşların elinden yemek bile yemeye başladı. Mahalleli, "O artık bizim evladımız gibi oldu" diyor.

SEVGİLİ KABUSU

İstanbul Ataşehir'de eski sevgili Emre Y. (34), Alev Ş.'nin (31) ellerini, ayaklarını ve ağzını koli bandıyla bağladı. Evini ateşe verdi. Ş.'nin darp ve tehdite uğradığı gerekçesiyle şikayetçi olduğu belirlendi. Cani hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Seda Nur GÜNAYDIN.

PİTBULL DEHŞETİ

Samsun'da Azerbaycanlı işadamı Arif Sehri (35), sokakta tasmasız pitbull cinsi köpek gördü. Sahibi "Korkmayın bir şey yapmaz" deyince sevmek için eğildi. Sehri'nin yüzüne atlayan hayvan, burnunu kopardı. Talihsiz adam, tedavisinin ardından şikayetçi oldu.

KADERE BAK

Burdur'da 3 yıldır kronik kalp rahatsızlığı olan Ramazan Ay (12), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Bayram ve Havva Ay çiftinin, 5 çocuklarından 3'ünü çocuk yaşta kaybettiği ortaya çıktı.

2 MİLYON DEVRETTİ

5+1 bilen çıkmayınca 2 milyon 129 bin lira devretti. 5 bilenler 4 bin 906'şar lira, 4+1 bilenler 441'er lira, 4 bilenler 40'ar lira, 3+1 bilenler 24'er lira, 3 bilenler 7'şer lira, 2+1 bilenler 9'ar lira, 1+1 ve 0+1 bilenler 4'er lira alacak.

76 MİLYON DEVRETTİ

6+Joker bilen çıkmayınca 76 milyon 740 bin lira devretti. 5+1 ve 5 bilen de olmadı. 4 bilenler 3 bin 498'er lira, 3 bilenler 110'ar lira, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

BEBEĞİNE DOYAMADI

Katil virüs COVİD, en çok hamileleri tehdit etti. Kırıkkale'de 39 yaşındaki Tuğba Altıntop, 7 aylık hamileydi. 20 gün önce COVİD-19'a yakalandığını öğrendi. Durumu ağırlaşınca bebeği sezaryenle dünyaya getirildi. Yoğun bakımda tedavisi süren genç anne, dün hayatını kaybetti.

AH KARDEŞIM

Samsun'dan gelen haber yürekleri yaktı. Çarşamba Devlet Hastanesi'nde görevli laboratuvar teknikeri Elif Aydın Yamak (36) ve ablası İlknur Ünal (43), 1.5 ay önce COVİD-19'a yakalandı. Yoğun bakıma alınan iki kardeş dün 15 dakika arayla can verdi.

GİDİP GÖREMELİ

İngiliz merkezli Uswitch adlı platform, sosyal medya paylaşımlarına göre dünyanın en güzel köy ve beldelerini listeledi. Yunanistan'ın turistik adası Santorini'nin en kuzey noktası olan Oia, 1.6 milyonun üzerinde paylaşımla ilk sıraya yerleşti. Onu, James Bond filminin

çekilmesiyle dünya genelinde büyük üne kavuşan Vietnam'ın Ha Long Koyu 1.1 milyonu aşkın paylaşımla takip etti. Üçüncüyse, Nevşehir'e bağlı Göreme beldesiydi. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Göreme, Peribacaları ve balon turlarıyla çok beğenildi.

GAZİ ATMACA ŞEHİT AİLESİNE EMANET

Suriye'de PKK'lıların saldırısında şehit düşen Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal'ın birlikte görev yaptığı ve aynı saldırıda yaralanan mayın arama köpeği "Atmaca", emekli edildi. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan dedektör köpek Atmaca, TSK'nın izniyle yaklaşık 3 ay önce şehit Akdal'ın ailesine teslim edildi. Baba Feramuz ile anne Remziye Akdal, günlerinin büyük bölümünü Atmaca ile geçiriyor.

İLHAM GAME!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İnovasyon ve Girişim Şube Müdürlüğü, Squid Game'den ilham aldı. Hayata geçirilen proje çerçevesinde gençlere yönelik teknoloji kurslarına dikkat çekmek için dizide kullanılan kartların benzerini yaptırdı. Kartın arka yüzünde, "Sıkıntın olduğunda başka yollar arama bizi ara" notu ile birlikte telefon numaraları yer aldı. Kartları görenler önce şaşırdı, sonra numarayı arayınca, gerçek ortaya çıktı. Olay sosyal medyada büyük etki yarattı.

007 MEHMET

Muğla'da Mehmet Övet, boğulma tehlikesi atlattı. Elektrik çarptı. Kurşunlandı. Yatalak kaldı. Bunu da atlatıp ayağa kalktı. Arkadaşları "Kedi" lakabını taktı.

ADLİ TIP!

Mersin'de Dr. Ahmet Dikmen, Dr. Hasan Çayır'ı disiplinsizlikle suçladı. Hakkında tutanak hazırladı. Buna sinirlenen Çayır, meslektaşını önce kaynar suyla yaktı. Sonra da pompalıyla kurşun yağdırdı.

4 BİN YILLIK ZEYTİN

Kiliste bulunan Oylum Höyük'te kazı çalışmaları yapıldı. 4 bin yıllık zeytin çekirdeklerine rastlandı.