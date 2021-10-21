İstanbul Bağcılar’da saç ekimine gelen İbrahim Gül, hayatını kaybetmişti! Adli Tıp "illiyet bağı yok" dedi...

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 11 Eylül tarihinde İbrahim Gül saç ekimi için özel bir hastaneye gittiği, şüpheli doktor Mehmet Albayrak'ın sorumluluğundaki anestesi teknikerleri şüpheliler Şehnaz Çelebi ve Evin Baykuşak tarafından ense kısmından saç kökleri alındıktan sonra başının ön kısmına saç ekimi başlamadan önce kalp krizi geçirdiği aktarıldı.
KALP KRİZİNİN ARDINDAN MÜDAHALE EDİLDİ
Kalp krizi geçirdikten sonra mavi kod verildiği, CPR işlemi yapılarak kalp ritminin geri gelmesi sağlandığı ve anjiyo ameliyatına alınarak stent takıldığı ve işlemin ardından yoğun bakımdaki müdahalelere rağmen İbrahim Gül'ün hayatını kaybettiği belirtildi.
TIBBİ EVRAK BULUNAMADI
Sabah'ın aktardığına göre, hastane başhekimi olan şüpheli Çağrı Serdar E.'nin ifadesine göre şüpheli doktor Mehmet Albayrak'ın eşiyle birlikte sağlık hizmetleri şirketiyle aralarında hizmet alım sözleşmesi olduğu bu sözleşmeye dayanarak hastane binalarında Estemedicine isimli bölümde küçük bir estetik operasyonlar yapıldığı, saç ekimi işlemlerinin kendilerine ait bizzat işlettikleri bölümde yapıldığını ve sanık Albayrak'ın hastanelerinde SGK kaydı olmayan anestezi teknikerlerini kendilerinden habersiz operasyona çağırdığı kaydedildi. Saç ekimi sırasında verilen anestezik maddelerin ne olduğu ve hangi yoldan uygulandığına dair düzenlenmiş tıbbi evrakın bulunmadığı kaydedildi.
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