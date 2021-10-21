Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 21.10.2021 14:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.10.2021 14:52
    ABONE OL

    Muğla'daki Oğuzhan Kemçin davasında yeni gelişme! Muhtar görevden alındı

    Muğla Menteşe'de 7 Temmuz'da alkollü sürücünün çarptığı Oğuzhan Kemçin yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili açılan davada dün yeni bir gelişme yaşandı. Olayı emniyet ve sağlık ekiplerine zamanında bildirmediği için ihmali olduğu iddia edilen Yeniköy Muhtarı Bayram Güner Menteşe Kaymakamlığı tarafından görevden alındı.

    Oğuzhan Kemçin davasında yeni gelişme! Görevden alındı

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde 7 Temmuz günü alkollü sürücünün çarptığı bisikletli Oğuzhan Kemçin'in yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili duruşmasında taraflar hakim karşısına çıktı. Oğuzhan Kemçin'e çarpan Mestan Göksal'ın, ailesi ve muhtar akrabası ile birlikte 3 kez olay yerine gittikleri halde 112'yi aramadıkları ortaya çıkmıştı. Oğuzhan Kemçin'in yaşamını yitirmesi olayıyla ilgili davada yeni gelişme yaşandı. Olayı emniyet ve sağlık ekiplerine zamanında bildirmediği için ihmali olduğu iddia edilen Yeniköy Muhtarı Bayram Güner Menteşe Kaymakamlığı tarafından görevden alındı.

    112'YE HABER VERMEMİŞLERDİ
    Oğuzhan Kemçin'in, ölümüyle ilgili olarak açılan davanın 3'üncü duruşmasında tanıklar dinlendi. Olay gecesi yaşananları anlatan tanık polis memuru T.K. , "Kadın oğlunun bisikletli bir çocuğa çarptığını söyledi. Çocuk çalılıkların arasında ayakları yukarı yani yola doğru yatıyordu. Yüzünde, göğsünde, kulak kısmında ve şakak kısmında kanama vardı. Altı boşluk olduğu için aşağıya inmem mümkün değildi. 112'ye haber vermediklerini söylediler. Olayın yarım saat önce olduğunu söylediler ve 112'ye haber vermemişlerdi. Niye haber vermedikleri içinde söylendim." dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bursa İpeği’ne can verecek yeni proje
    Haberler Yaşam Muğla'daki Oğuzhan Kemçin davasında yeni gelişme! Muhtar görevden alındı
        SON DAKİKA