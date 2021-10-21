‘İş bulma’ vaadiyle getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi: 9 yabancı kadın kurtarıldı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen bir soruşturmada, biri Kenyalı, 8'i Özbekistan uyruklu 9 yabancı kadına zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen bir suç çetesi tespit edildi.
Söz konusu soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, çeteye yönelik geniş çaplı çalışma başlattı. Liderliğini İ.Y.'nin yaptığı fuhuş çetesinin, yöneticiliğini H.Y. ve İ.B.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.
TEHDİT, DAYAK VE BASKI UYGULANMIŞ
İddiaya göre İ.Y. liderliğindeki çetenin, yurt dışından çeşitli bağlantılarla buldukları yabancı uyruklu kadınları, 'iş bulma' vaadiyle kandırarak Türkiye'ye getirdikleri, kadınları borçlandırarak pasaportlarına el koyup, 'tehdit', 'dayak' ve 'baskı' uygulayarak zorla fuhuşa sürükledikleri tespit edildi. İstanbul'un Beşiktaş ve Şişli gibi merkez ilçelerinde emlakçılardan "günübirlik" diye tabir edilen kiralık ev kiralayan çete üyeleri, kadınlara bu evlerde para karşılığı fuhuş yaptırdıkları ileri sürüldü.
ALTI AY SÜREN TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP SONUCU ÇETEYE ULAŞILDI, 9 KADIN KURTARILDI
Başlatılan soruşturmayı derinleştiren polis, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardın fuhuş çetesine yönelik 11 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Çete üyelerinin saklandıkları adreslere ve kadınların fuhuş yaptırıldığı günlük kiralanan evlere yapılan baskınlarda biri Kenya, sekizi Özbekistan uyruklu toplam 9 kadın kurtarıldı. Eş zamanlı operasyonlarda çete lideri İ.Y., çetenin yöneticileri H.Y. ve İ.B. ile örgüt üyesi H.N.'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.