‘İş bulma’ vaadiyle getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi: 9 yabancı kadın kurtarıldı



ALTI AY SÜREN TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP SONUCU ÇETEYE ULAŞILDI, 9 KADIN KURTARILDI

Başlatılan soruşturmayı derinleştiren polis, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardın fuhuş çetesine yönelik 11 Ekim'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Çete üyelerinin saklandıkları adreslere ve kadınların fuhuş yaptırıldığı günlük kiralanan evlere yapılan baskınlarda biri Kenya, sekizi Özbekistan uyruklu toplam 9 kadın kurtarıldı. Eş zamanlı operasyonlarda çete lideri İ.Y., çetenin yöneticileri H.Y. ve İ.B. ile örgüt üyesi H.N.'nin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.