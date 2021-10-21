SON DAKİKA: Parçaları foseptik çukurunda bulunan ceset! 'Cinsel organını kesmişim asitle eritmek istedim'

Son dakika haberler: Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde 1.5 yıldır haber alınamayan 55 yaşındaki Süleyman Eken'in ceset parçaları, bir evin bahçesindeki foseptik çukurunda bulunmuştu.
Olayla ilgili Eken'in en son görüştüğü kadın kuaförü Oktay Yılmaz (51) ve kardeşi Mehmet Yılmaz (46) tutuklanmıştı.
İTİRAF ETTİ
Sabah'ın haberine göre; Ceset bulma köpeği Melo ile yapılan aramada ormana atıldığı iddia edilen Eken'e ait gövde ve başı bulunamadı. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 2. duruşmaya SEGBİS üzerinden bağlanan Oktay Yılmaz, ilk kez cinayeti itiraf etti.