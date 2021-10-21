SON DAKİKA: Parçaları foseptik çukurunda bulunan ceset! 'Cinsel organını kesmişim asitle eritmek istedim'

SON DAKİKA KAN DONDURAN İFADELER: "ASİT ALMAK İSTEDİM"

Süleyman Eken'den 2 bin lira faiz ile borç aldığını, ödeme günü gelince kendisine 500 lirasının olduğunu, geri kalan bin 500 lirayı bulamadığını söylediğini anlatan Yılmaz, "Akşam ofisime geldi. Parayı tamamlayamadığımı söyledim. Bana küfür etti. Sonra silahını çekti.