Batuhan Bağıban: Gürbağ Akademi sayesinde 7 bin üniversite öğrencisi ile buluştuk

"Gürbağ Akademi" programı, gençlerin, üniversitede aldıkları eğitimlerini iş hayatında tecrübe ile pekiştirmelerini sağlamayı amaçlıyor. İktisadi ve idari bilimler, mühendislik ve mimarlık fakültelerinde okuyan veya mezun olan öğrencilere staj ve iş imkânı sunmaya çalışan program, öğrencilere akademik başarıların ötesinde tecrübe kazandırmayı amaçlıyor.

Gürbağ Group Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Bağıban "Üniversite eğitimine devam eden ve yeni mezun öğrencilerden yoğun başvuru alıyoruz. 2021-2022 dönemi için 100'ün üzerinde üniversite ile beraber yürüttüğümüz program ve yaptığımız seminerler neticesinde, 7 bin üzerinde öğrenci ile buluşma şansı yakaladık. Mesleki yeterliliği de göz öne aldığımız mülakatlar sonucu ve kontenjanımız ölçütünde öğrencilerimizi programa dahil etmek için çaba gösteriyoruz. Ülkemizin geleceğinin gençlerin elinde olduğunun bilincindeyiz." diyor.

7 BİN BAŞVURU GERÇEKLEŞTİ VE MÜLAKATLAR DEVAM EDİYOR

2021-2022 dönemi için başlatılan program kapsamında 5 ayrı seminer gerçekleştirildi. Online olarak da yapılabilen başvurular sayesinde 7 bin üzerinde genç programa başvurmuş durumda. Kasım ayı sonuna kadar devam edecek başvurular neticesinde Aralık'ta online mülakatların başlaması öngörülüyor. Seçilen öğrenciler mesleki hayatlarına başlamanın heyecanını yaşayacak.