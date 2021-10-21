Doktor meslektaşını öldürdü! Adli tıptan ilk rapor çıktı: Göğüs ve sırtından vurdu

Olay, saat 10.00 sıralarında, Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Dr. Hasan Çayır ile daha önce tartışma yaşadığı Dr. Ahmet Dikmen arasında yine tartışma çıktı.

Dr. Ahmet Dikmen

Çayır, aracında bulundurduğu tüfeği alıp, aile sağlığı merkezine girdikten sonra Dikmen'e ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Dikmen, meslektaşlarının ve personelin müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.