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    • Yaşam
    • 21.10.2021 16:11
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    • 21.10.2021 16:18
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    Doktor meslektaşını öldürdü! Adli tıptan ilk rapor çıktı: Göğüs ve sırtından vurdu

    Mersin'deki Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Ahmet Dikmen'i öldüren meslektaşı Dr. Hasan Çayır tutuklandı. Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan ilk raporda Dr. Dikmen'in göğüs ve sırtından vurulduğu saptandı.

    DHA
    Doktor doktoru öldürdü! İşte ilk rapor

    Olay, saat 10.00 sıralarında, Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Dr. Hasan Çayır ile daha önce tartışma yaşadığı Dr. Ahmet Dikmen arasında yine tartışma çıktı.

    Dr. Ahmet Dikmen

    Çayır, aracında bulundurduğu tüfeği alıp, aile sağlığı merkezine girdikten sonra Dikmen'e ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Dikmen, meslektaşlarının ve personelin müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Ancak Ahmet Dikmen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından Hasan Çayır polis tarafından gözaltına alındı.

    Dr. Hasan Çayır

    Emniyette susma hakkını kullanan Hasan Çayır, işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

        2 DEFA ATEŞ ETMİŞ
        Dr. Ahmet Dikmen'in Adli Tıp raporunda vücuduna av tüfeğiyle iki kez ateş edildiği belirlendi. Dikmen'in, bir yarayı göğsünün sol ön kısmından, diğer yarayı ise sırt sol kısmından aldığı belirtildi.
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