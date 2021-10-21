Konya'daki süt banyosu skandalında yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi

İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında sanıkların üzerlerine atılı "zehirli madde katma" suçunu işlediklerine dair, kesin ve şüpheden uzak, mahkumiyete yeterli delil bulunmaması nedeniyle beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Mütalaada söz konusu videoda görülen kazanın, dezenfektan kazanı olduğunun, üretim aşamasında yer almadığının, içindeki sıvınınsa çoğunluğu su olmak üzere süt artığı olduğunun, bu sıvının "şaka amaçlı" çekilen görüntülerin ardından imha edildiğinin, dolayısıyla insan sağlığını tehlikeye atacak bir durumun oluşmadığının tespit edildiği belirtildi.