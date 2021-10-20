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    • Yaşam
    • 20.10.2021 11:42
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    • 20.10.2021 11:58
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    Mersin'de doktor dehşeti! Meslektaşının üzerine önce kaynar su döktü pompalı tüfekle öldürdü

    Mersin'de doktor dehşeti yaşandı. Mezitli'de Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Hasan Çayır ile Dr. Ahmet Dikmen arasında bir tartışma yaşandı. Çayır, Dikmen'in üzerine önce kaynar su döktü ardından da pompalı tüfekle 2 el ateş açtı. Dr. Ahmet Dikmen yapılan tüm müdahalkelere rağmen kurtarılamadı. Dr. Hasan Çayır ise polis tarafından yakalandı.

    İHA
    Doktor dehşeti! Önce kaynar su sonra pompalıyla öldürdü

    Mersin'de bir doktor, aynı sağlık merkezinde görev yaptığı meslektaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

    Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesindeki Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Hasan Çayır ile Dr. Ahmet Dikmen arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    ÖNCE KAYNAR SU DÖKTÜ SONRA POMPALI TÜFEKLE 2 EL ATEŞ AÇTI
    Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Dr. Çayır meslektaşı Dr. Dikmen'in üzerine önce kaynar su döktü, ardından pompalı tüfekle 2 el ateş açtı.

        Dr. Çayır olay yerinden kaçarken, yaralanan doktor sağlık görevlileri tarafından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Ağır yaralanan Dikmen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Dr. Ahmet Dikmen

            Bu arada, kaçan doktor Hasan Çayır ise polis tarafından yakalanırken, olayda kullandığı pompalı tüfek, sağlık ocağı önünde park halindeki aracının bagajında ele geçirildi.

            Dr. Hasan Çayır

            Olay yerinde göz yaşlarına boğulan görgü tanıklarının ifadesine göre, zanlı doktorun, meslektaşının üzerine önce kaynar su döktüğü, ardından ateş açtığı belirtildi.
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