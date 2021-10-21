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    Balıkesir'in Erdek ilçesindeki sürat tekne faciasında yeni gelişme!

    Sürat teknesi kazasında sanığın ‘Dubalara çok yakın’ geçip bilinçli ölüme neden olduğu belirtildi. Zanlı Erdem Küçük, "Ölen kişi, muhtemelen o sırada denize daldığı için görmedim" diye kendini savundu.

    Bilinçli kaza!

    Balıkesir'in Erdek ilçesinde, denizde yüzen AnkaraElvan Taşdöğen'e (46) sürat teknesiyle çarparak ölümüne neden olan Erdem Küçük (51) hakkında, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    İddianamede, şüphelinin insanların yüzdüğü mantar dubalara yakın bölgeden tekne ile süratli bir şekilde geçmesi nedeniyle, olayda bilinçli taksirle hareket ettiğinin kabulü gerektiği belirtildi. Elvan Taşdöğen'in eşi Aydın Taşdöğen, "Mümkün olan en yüksek cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

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    Haberler Yaşam Balıkesir'in Erdek ilçesindeki sürat tekne faciasında yeni gelişme!
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