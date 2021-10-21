Balıkesir'in Erdek ilçesindeki sürat tekne faciasında yeni gelişme!

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, denizde yüzen Ankaralı Elvan Taşdöğen'e (46) sürat teknesiyle çarparak ölümüne neden olan Erdem Küçük (51) hakkında, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianamede, şüphelinin insanların yüzdüğü mantar dubalara yakın bölgeden tekne ile süratli bir şekilde geçmesi nedeniyle, olayda bilinçli taksirle hareket ettiğinin kabulü gerektiği belirtildi. Elvan Taşdöğen'in eşi Aydın Taşdöğen, "Mümkün olan en yüksek cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.