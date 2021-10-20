SON DAKİKA: İstanbul'da esrarengiz cinayet! Otelci karı-kocadan Nuri Yıldız eşi Esra Yıldız'dan daha önce öldürülmüş

YANGIN ÇIKAN OTOMOBİLDE KAN İZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Sabah'ın haberine göre; Esenyurt'ta içi yanmış bir otomobille ortaya çıkan esrarengiz cinayetlerle ilgili çalışmalar devam ediyor. Esenyurt TEM Otoyolu Haramidere bağlantı yolunda terk edilmiş ve içi yanmış bulunan otomobilin içerisinde Nuri Yıldız'a ait bir kimlik çktı. Yapılan çalışmalarda kimliğin Beyoğlu ve Fatih'te otel sahibi olan Nuri Yıldız olduğu belirlendi. Yıldız'a ulaşamayan polis ekipleri Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokakta bulunan Yıldız ailesinin evine çilingir aracılığıyla girdi. Evde yapılan aramada Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürülmüş olduğu belirlendi. Kapıda herhangi bir zorlama olmadığı, katil ya da katillere kapıyı Esra Yıldız'ın açmış olabileceği bu nedenle de tanıdık olabileceği değerlendiriliyor.