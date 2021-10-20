'Hollywood dişi yapalım' dediler! Hayatı kabusa döndü: Alay konusu oldum ağzımı açamıyorum

İş insanı M.Z.A. diş hastalıklarının tedavi edilmesi için birçok şubesi bulunan özel bir diş kliniğinin İstanbul Kartal'daki şubesine gitti. Doktorlar şekil bozukluğu da olduğunu söyleyip onun için de "Hollywood dişi yapalım dedi" ve 43 bin 500 liraya anlaşma sağlandı. Ancak M.Z.A. anlaşmayı yaptığına yapacağına pişman oldu.