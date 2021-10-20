İstanbul'da faciadan kıl payı dönüldü! Freni boşalan kamyonu tutarak durdurmaya çalıştı ayakları ezildi

Kaza, dün saat 14.45 sıralarında Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Şoför, iplik yüklü kamyonu tekstil fabrikasına getirdiği ürünleri indirmek üzere park etti. Şoför kamyondan inerken, iplikler fabrikaya taşınmaya başladı.
KAMYONU TUTARAK DURDURMAYA ÇALIŞTI
O sırada, park halindeki kamyonun iddiaya göre freni boşaldı. Şoför yokuş aşağı kayan kamyonun peşinden koşup tutarak durdurmaya çalıştı.
Park halindeki hafif ticari aracı da önüne katarak sürükleyen kamyon, yol kenarındaki başka bir kamyona daha çarparak durabildi.