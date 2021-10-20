İş insanı Halil İbrahim Ünver'in öldüğü helikopter kazasıyla ilgili flaş rapor: Kaza insani nedenlere bağlı Ünver kaptan koltuğunda oturuyordu

İstanbul Bostancı'da iş insanı Halil İbrahim Ünver'in yaşamını kaybetmesiyle sonuçlanan helikopter kazasına ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Pilot İsmet Özgür'ün "şüpheli" sıfatıyla yer aldığı ve hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan yürütülen soruşturmaya kaza araştırma ve inceleme raporu ulaştı. Raporda çarpıcı bilgiler yer aldı.
İŞ İNSANI ÜNVER HAYATINI KAYBETTİ
Sabah'ın haberine göre; kaza 6 Eylül 2018 günü 16.50 sıralarında İstanbul Bostancı'da meydana geldi. Ünver Havacılığa ait helikopter denize çakıldı. Helikopterde bulunan iş insanı Halil İbrahim Ünver ve pilot İsmet Özgür hastaneye kaldırıldı, Ünver yaşamını yitirdi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
HELİKOPTERDE SORUN YOK
Soruşturma kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından kazaya ilişkin rapor istendi. Kaza araştırma ve inceleme nihai raporu da soruşturma dosyasına girdi. İlk akla gelen helikopterde bir sorun olup olmadığıydı. Raporda bu husus aydınlatıldı. Helikopterin periyodik bakımlarının zamanında yapıldığı, bakım kayıtlarına göre kaza oluşumuna neden olabilecek eksik bakım işleminin bulunmadığı kaydedildi. Her iki motoru da incelenen helikopterin herhangi bir motor arızasının olmadığı kaydedildi.