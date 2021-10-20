İş insanı Halil İbrahim Ünver'in öldüğü helikopter kazasıyla ilgili flaş rapor: Kaza insani nedenlere bağlı Ünver kaptan koltuğunda oturuyordu

HELİKOPTERDE SORUN YOK

Soruşturma kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı tarafından kazaya ilişkin rapor istendi. Kaza araştırma ve inceleme nihai raporu da soruşturma dosyasına girdi. İlk akla gelen helikopterde bir sorun olup olmadığıydı. Raporda bu husus aydınlatıldı. Helikopterin periyodik bakımlarının zamanında yapıldığı, bakım kayıtlarına göre kaza oluşumuna neden olabilecek eksik bakım işleminin bulunmadığı kaydedildi. Her iki motoru da incelenen helikopterin herhangi bir motor arızasının olmadığı kaydedildi.