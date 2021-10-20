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    • Yaşam
    • 20.10.2021 16:10
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    • 20.10.2021 16:57
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    İstanbul Sancaktepe'de hafriyat kamyonu yan yattı! Yol trafiğe kapandı

    Sancaktepe'de hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yan yattı, kamyondaki molozlar yola saçıldı. Kaza nedeniyle Şile yolunu Pendik Kurtköy'e de bağlayan yol kapandı

    DHA
    İstanbul’da hafriyat kamyonu yüzünden yol kapandı

    Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle Şile yolunu Pendik Kurtköy'e de bağlayan yol kapandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi.

    İstanbul'da hafriyat kamyonu yüzünden yol kapandı

    Pendik'e doğru ilerleyen 41 AAV 667 plakalı hafriyat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada yaralanan kamyon sürücüsü olay yerinde gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Kazanın ardından kamyondaki molozlar ise yola saçıldı. Yan yatan kamyon nedeniyle yol kapandı.
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        Haberler Yaşam İstanbul Sancaktepe'de hafriyat kamyonu yan yattı! Yol trafiğe kapandı
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