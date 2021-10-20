Anahtarı üzerinde yanmış! Nuri Yıldız ile eşi Esra Yıldız'ı kim öldürdü?

İstanbul Avcılar'da yaşayan Esra Yıldız, 12 Ekim'de evinde boğazı kesilmiş biçimde ölü bulundu. Cinayeti araştıran polis ekipleri, 3 gün sonra ise Beyoğlu ve Fatih'te otel sahibi eşi Nuri Yıldız'ın otomobilini yanmış halde buldu.

Talihsiz adamın cesedine ise Beylikdüzü'nde bir arazide çalılık alanda rastlandı. Başına ateş edilerek öldürüldüğü öğrenilen Nuri Yıldız'a ait lüks otomobilin ön cam ile şoför tarafı kapı camının kırık olduğu, kontak anahtarının da üzerinde olduğu belirlendi.

İncelemelerde ise Nuri Yıldız'ın karısı Esra Yıldız'dan önce öldürüldüğü öğrenildi. Polis, evden çıkan iki kişinin izini sürmeye başladı. Yunus Emre KAVAK.