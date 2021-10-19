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    • Yaşam
    • 19.10.2021 16:43
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    • 19.10.2021 16:43
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    İstanbul Fatih'te korkutan görüntü! Samatya Sahili'nde kıyıya ceset vurdu

    İstanbul'da Samatya Sahili kayalıklarında kıyıya vurmuş ceset bulundu. Polis ekiplerinin ilk incelemelerine göre 50 yaşlarında erkeğe ait olduğu belirlenen ceset üzerinde herhangi bir kimlik belgesine ulaşılamadı. Ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.

    DHA

    Fatih İlçesi'nde Samatya Sahili'nde yürüyen vatandaşlar, kayalıklar üzerinde hareketsiz halde yatan bir kişi olduğunu fark etti.

    Durumdan şüphelenen vatandaşlar, karşılaştıkları manzarayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri ise kayaklıklar üzerinde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Ceset üzerinde yapılan ilk incelemelerde herhangi bir kimlik belgesine rastlanılmadığı belirtildi. 50 yaşlarında erkeğe ait olduğu belirlenen ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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        Haberler Yaşam İstanbul Fatih'te korkutan görüntü! Samatya Sahili'nde kıyıya ceset vurdu
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