İzmir'de hastanede yanlış iğne yapılan kadın hayatını kaybetti

Korkunç olay İzmir'de yaşandı. 54 yaşındaki Müzeyyen Kaya, 8 Eylül'de rahatsızlandı. Vücudunun sol tarafında uyuşukluk hissedince, hastaneye kaldırıldı. Gözlem odasında tutulduğu sırada, entübe olarak bekletildiği öğrenilen diğer hastaya yapılacak iğne, iddiaya göre Müzeyyen Kaya'ya uygulandı. İğneden 15 dakika sonra fenalaşan Kaya, 8 gün süren yaşam savaşını kazanamadı.

Acil serviste görevli doktor B.K. ise olaydan sonra tutanak tutarak iğneyi yapan hemşireyi suçladı. Annesini kaybetmenin acısını yaşayan Onur Kaya hukuk mücadelesi başlattı.

"İğneden sonra annemin kalbi durdu. 15 dakikalık bir kalbin durması sonucunda entübe odasına alındı. Müdahale sırasında annemin dişleri kırıldı. bir yanlış iğne bizi annemizden ayırdı" açıklaması yaptı.