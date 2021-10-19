Erzurum Çat'ta 5 kişinin ölümünün atların kavga etmesinden dolayı olduğu ortaya çıktı

Baki Güneş'in ise yaralı olduğu fakat sonrasında yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği, B.Y. ve İ.Y.'ın ise olay yerinden kaçarak ayrıldıkları, olayı ayırmaya çalışan Köseler mahallesi halkından Muhammet Etik'in ise bacağından ve kolundan ateşli silah ile yaralandığı ve ailesinin yardımı ile hastaneye götürüldüğü, belirtilen eylemlerde Güneş ailesi tarafında Maktül Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Sinan Güneş ve Baki Güneş'in olduğu, Yıldız ailesi tarafında Sedrettin Yıldız, İ.Y. ve B.Y.'ın olduğu, tarafların aralarında yaşanan silahlı çatışma sırasında 06.07.2021 sayılı uzman raporundan anlaşılacağı üzere adli emanetin 2021/839 sayılı sırasında kayıtlı 1983 NE 4561 numaralı tüfek, T1103-17U2509 numaralı tabanca, 1018534 numaralı 9x19 milimetre çapında fişek istimal eden İspanya yapısı STAR marka yarı otomatik tabanca, BS 966818 numaralı 9x19 milimetre çapında fişek istimal eden İspanya yapısı STAR marka yarı otomatik tabanca ve sürgünün sol yan yüzeyinde Fabrıoune Natanal Brownıngs Hestal Deposel bulunan tabanca kullanılmıştır."