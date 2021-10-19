Söylediği şarkılarla adını duyuran Erdal Erdoğan sahne almak için gittiği düğünde saldırıya uğradı. İstek parça yüzünden çıkan kavgada yüzüne tekme yiyen yerel sanatçı Erdal Erdoğan'ın bağlaması da kırıldı. Peki, Erdal Erdoğan kimdir? Yerel sanatçı Erdal Erdoğan neden saldırıya uğradı? Grup Erdoğanlar nereli? İşte detaylar...
ERDAL ERDOĞAN KİMDİR?
Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki düğünde istek parçayı hemen çalmayan müzisyen Erdal Erdoğan'ın sazını kırıp yüzüne tekme atan H.K. gözaltına alındı. Olaya ilişkin görüntülerin sosyal medyada 'ırkçı saldırı' olarak paylaşılması üzerine Gaziantep Valiliği açıklama yaptı.
Açıklamada, "Kürtçe müzikten kaynaklanan ırkçı bir saldırı olduğuna dair yapılan art niyetli paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
Olay, dün akşam saatlerinde İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sahibinin akrabası H.K., müzisyenlerden bir parça çalmalarını istedi.