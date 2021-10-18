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    • Yaşam
    • 18.10.2021 15:11
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    • 18.10.2021 15:11
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    Tokat'ta korkunç kaza! Servis minibüsü ile kamyonet birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberine göre Tokat'ta servis minibüsü ile bir kamyonet çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi de yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

    Servis minibüsü kamyonetle birbirine girdi! Korkunç kaza

    Tokat'ın Reşadiye ilçesinde servis minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 11 kişi de yaralandı. Kaza, saat 13.30 sıralarında Reşadiye-Aybastı karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

    Reşadiye'den Karataş köyüne giden Mevlüt Karaca yönetimindeki 60 M 2122 plakalı servis minibüsü ile karşı yönden gelen Reşadiye Kayalık Mahallesi muhtarı Dursun Can'ın kullandığı 66 ABG 189 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

    Minibüsteki yolculardan Emine Yıldırım (60) kaza yerinde, Mehmet Tekin ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yaralanan her iki araçtaki 11 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla Reşadiye ile Niksar'daki devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

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    Haberler Yaşam Tokat'ta korkunç kaza! Servis minibüsü ile kamyonet birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
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