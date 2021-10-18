İstanbul'daki bir pavyonda gelen 1700 lira hesap cinayetle sonuçlandı! Kurşun atardamara geldi

Ancak aradan bir kaç saat sonra geri gelen Murat D, daha önceden de tanıdığı iş yeri sahibiyle görüşmek istediğini, olay sırasında hakarete uğradığı için kendisinden özür dilenmesini istedi. Ancak yeniden başlayan kargaşa sırasında bir anda silahını çeken Murat D. bir el ateş etti. Kurşun bu sırada karşısında bulunan işyeri sahibi Zeki Dursun'un bacağına isabet etti. Şüpheli, işyeri çalışanlarının müdahalesi sonucu olayda kullandığı tabancayı atarak hızla kaçtı.

KURŞUN ATARDAMARA GELİNCE KAN KAYBINDAN ÖLDÜ