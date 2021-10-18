İstanbul'daki bir pavyonda gelen 1700 lira hesap cinayetle sonuçlandı! Kurşun atardamara geldi

Kağıthane'de bir pavyonda 1700 lira gelen hesap yüzünden çıkan kavgada işyeri sahiplerinden Zeki Dursun öldürüldü.
HESAP YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI
Kağıthane, Merkez mahallesinde bulunan bir pavyonda 16 Ekim'de meydana gelen olayda Murat D. eğlenmek için gittiği mekanda hesap yüzünden çalışanlarla tartıştı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre 1700 liralık hesaba itiraz eden Murat D. yaşanan itiş kakışın ardından hesabı ödeyerek mekandan ayrıldı.
TEK EL ATEŞ ETTİ
Ancak aradan bir kaç saat sonra geri gelen Murat D, daha önceden de tanıdığı iş yeri sahibiyle görüşmek istediğini, olay sırasında hakarete uğradığı için kendisinden özür dilenmesini istedi. Ancak yeniden başlayan kargaşa sırasında bir anda silahını çeken Murat D. bir el ateş etti. Kurşun bu sırada karşısında bulunan işyeri sahibi Zeki Dursun'un bacağına isabet etti. Şüpheli, işyeri çalışanlarının müdahalesi sonucu olayda kullandığı tabancayı atarak hızla kaçtı.
KURŞUN ATARDAMARA GELİNCE KAN KAYBINDAN ÖLDÜ