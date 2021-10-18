İzmir'deki Özler Yörük'ü önce haşlamış sonra boğup cesedini yakmışlardı! Katil zanlılarından şoke eden ifadeler: Şaka yaptım

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, kimlik tespiti için mezar açılıp, ceset üzerinden 'yeniden yüzlendirme' yapılarak robot resim elde edildi. Bu resimden yola çıkan polis, cesedin bulunduğu dönemde yabancı uyruklu kadınlar da dahil olmak üzere 796 kayıp dosyasını inceledi. Cesede uygun kriterleri eşleştirerek, kayıp kişilerin yakınlarından DNA örnekleri aldı.

Yapılan çalışmalar sonucu cesedin Özler Yörük'e ait olduğu saptandı. Boğularak öldürüldükten sonra yakılan Yörük cinayetine ilişkin 12 Ekim 2021'de 5'i İzmir'de, diğerleri Malatya ve Aydın'da toplam 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.