İzmir'deki Özler Yörük'ü önce haşlamış sonra boğup cesedini yakmışlardı! Katil zanlılarından şoke eden ifadeler: Şaka yaptım

Polis, 8 Aralık 2018 tarihinde, Çamkule Mahallesi 4709. Sokak'taki futbol sahasının yakınında hareketsiz yatan biri olduğu ihbarını aldı. Bölgeye giden polis, kadın cesediyle karşılaştı. Vücudunda ileri derecede yanıklar olan ceset, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yapılan otopside kadının, boğularak öldürüldüğü ardından da cesedinin yakıldığı ortaya çıktı. Kimlik tespiti yapılamayınca ceset, kimsesizler mezarlığında defnedildi.
Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, kimlik tespiti için mezar açılıp, ceset üzerinden 'yeniden yüzlendirme' yapılarak robot resim elde edildi. Bu resimden yola çıkan polis, cesedin bulunduğu dönemde yabancı uyruklu kadınlar da dahil olmak üzere 796 kayıp dosyasını inceledi. Cesede uygun kriterleri eşleştirerek, kayıp kişilerin yakınlarından DNA örnekleri aldı.
Yapılan çalışmalar sonucu cesedin Özler Yörük'e ait olduğu saptandı. Boğularak öldürüldükten sonra yakılan Yörük cinayetine ilişkin 12 Ekim 2021'de 5'i İzmir'de, diğerleri Malatya ve Aydın'da toplam 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
ESKİ ERKEK ARKADAŞI VE YAKINLARI TUTUKLANDI
Operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alınıp sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Başka suçtan cezaevinde bulunan, Özler Yörük'ün eski erkek arkadaşı olduğu ve fuhuş yaptırdığı iddia edilen Olcay Altundağ hakkında, bu dosya kapsamında da tutuklama kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 7'si emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 6 kişiden Altundağ'ın yakınlarının da aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.