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    14 yıl Fransa'da yaşadı, köyüne dönüp tarıma başladı! "Gençlere örnek olmak istiyorum"

    Hava Arslan 14 yıl Fransa'da yaşadı. Paris 1 Üniversitesi’nde Coğrafya Bölümü’nü bitirdi. Yıllar sonra döndüğü ülkesinde tarıma başladı yüzlerce şifalı bitki ekti. “Gençlere örnek olmak istiyorum” dedi.

    Çok Havalı

    Elazığ'da yaşayan Hava Arslan, 1986'da Fransa'ya gitti. Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Paris 1 Üniversitesi Sorbonne Fakültesi Coğrafya Bölümü'ne girdi. Eğitimini tamamladıktan sonra doktora ve master çalışmalarını gerçekleştirdi. 14 yıl Fransa'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönerek memleketi Elazığ'a yerleşti. Tarıma başlayan Arslan, 500 dönümlük arazisine aspir ve deve dikeni ekti. "Gençlere örnek olmak istiyorum" dedi.



    Hava Arslan, 500 dönümlük arazisine aspir ve deve dikeni ekiyor.

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    Haberler Yaşam 14 yıl Fransa'da yaşadı, köyüne dönüp tarıma başladı! "Gençlere örnek olmak istiyorum"
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