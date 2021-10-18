14 yıl Fransa'da yaşadı, köyüne dönüp tarıma başladı! "Gençlere örnek olmak istiyorum"

Elazığ'da yaşayan Hava Arslan, 1986'da Fransa'ya gitti. Dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alan Paris 1 Üniversitesi Sorbonne Fakültesi Coğrafya Bölümü'ne girdi. Eğitimini tamamladıktan sonra doktora ve master çalışmalarını gerçekleştirdi. 14 yıl Fransa'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönerek memleketi Elazığ'a yerleşti. Tarıma başlayan Arslan, 500 dönümlük arazisine aspir ve deve dikeni ekti. "Gençlere örnek olmak istiyorum" dedi.





Hava Arslan, 500 dönümlük arazisine aspir ve deve dikeni ekiyor.