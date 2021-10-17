Yanlış anestezi ölüme götürdü! Böbrek taşı için gitti hayatını kaybetti

40 yaşındaki Burçin Demircioğlu, İstanbul Ümraniye'de ikamet ediyordu. 31 Temmuz 2017 günü genç adamın uzun yıllardır böbreğinde taş vardı. Burçin Demircioğlu bu nedenle zaman zaman tedavi için bazı hastanelere giderek tedavi oluyordu.
İstanbul Eyüp'teki bir Tıp Merkezine başvuran Demircioğlu, 3 seans taş kırdırma işlemi satın aldı. İlk iki seans sonrası 3. Kez seansa girmek üzere merkeze gitti. İşleme başlarken anestezi verilen Demircioğlu, işlem sırasında rahatsızlandı. Burçin Demircioğlu, doktorların müdahale etmesine rağmen kurtarılamayarak vefat etti.
ADLİ TIP: ANESTEZİ ÖLDÜRDÜ
Burçin Demircioğlu'nun eşi Nesrin Demircioğlu, eşinin ölümüyle ilgili şikayetçi oldu. Dosya, Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Ali Tıp, anestezi uzmanının anestezi yönetimini usulüne uygun yapmadığı bu suretle tıbbı uygulama hatasının olduğunun bildiren bir rapor sundu.