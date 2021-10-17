Yanlış anestezi ölüme götürdü! Böbrek taşı için gitti hayatını kaybetti

Tıp merkezindeki anestezi işlemi uzmanı Doktor Hüsamettin Keşküş'ün olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Keşküş, kendi yaptığı hatalı bir işlem olsa dahi bunun ölüme sebebiyet veren bir durum oluşturamayacağını beyanla ederek, suçlamaları reddetti.