Çin'den iplik sipariş etti şoke oldu! Çuval çuval deniz kumu çıktı

Kumaş üretimi ve ticareti yapan Yunus Deniz, 'Bireser Tekstil' adlı firması üzerinden Çin'den Iplik ithal etmek için araştırmalara başladı. Alibaba adlı dünyaca ünlü e-ticaret sitesi üzerinden Çin'deki bir firmaya ulaştı.
Firmadan ilk partide deneme amaçlı olarak 100 bin dolarlık iplik sipariş etti. Paranın yarısını peşin ödedi. İplikleri taşıyan konteyner Çin'den 3 Eylül'de gemiye yüklendi. Gemi önceki gün Mersin Limanı'na yanaştı.
Yunus Deniz, konteyneri teslim alınca paranın kalan kısmını da ödedi. Ardından konteyner incelenmek üzere antrepoya alındı. Gümrük memurları resmi mühürleri kırdı, kapaklar açıldı. Ancak hem gümrük memurlarını hem de Yunus Deniz'i bir sürpriz bekliyordu. Zira konteynerde iplik yerine yüzlerce çuval deniz kumu vardı.