Çin'den iplik sipariş etti şoke oldu! Çuval çuval deniz kumu çıktı

Eğer kum ithalatı yasal izne tabii bir ürün olsaydı o zaman başka bir sıkıntı daha yaşayacaktık. Yalan beyan ve beyan edilenden farklı ürün ithal etmekten dolay hem ceza alacaktık hem yargılanacaktık, buna da şükür. Çin ile ticaret yapan vatandaşlar işlerini sağlam yapsınlar. Daha büyük vurgunlar da yapılabilir.