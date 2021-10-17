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    • Güncel
    • 17.10.2021 07:03
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    • 17.10.2021 07:06
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji duyurdu! 8 il için kuvvetli yağış alarmı | 17-21 Ekim

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan son tahminlerde bugün Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz bölgelerinin yanı sıra Adana, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Ardahan ve Antalya için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Peki İstanbul ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte güncel hava durumu raporu...

    Meteoroloji duyurdu! 8 il için kuvvetli yağış alarmı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz bölge geneli, Adana, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Ankara, Çankırı ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz bölge geneli ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, yağış alan yerlerde mevsim normallerinin biraz altında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden, kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz Bölge geneli ile Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesiminde yerel kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yerel kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        EDİRNE °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        TEKİRDAĞ °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 21°C
        Parçalı bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Adana, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 29°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonara aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        MERSİN °C, 27°C
        Parçalı bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            KAYSERİ °C, 21°C
            Parçalı bulutlu

            KONYA °C, 20°C
            Parçalı bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            BOLU °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            KASTAMONU °C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            SİNOP °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            ZONGULDAK °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            RİZE °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

            SAMSUN °C, 20°CParçalı ve ç
            ok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            TOKAT °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            TRABZON °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AĞRI °C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ERZURUM °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            MALATYA °C, 24°C
            Parçalı bulutlu

            VAN °C, 21°C
            Parçalı bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 26°C
                Parçalı ve az bulutlu

                GAZİANTEP °C, 23°C
                Parçalı ve az bulutlu

                MARDİN °C, 23°C
                Parçalı ve az bulutlu

                ŞANLIURFA °C, 27°C
                Parçalı ve az bulutlu

                17 EKİM 2021 PAZAR HAVA DURUMU

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                    Emekliye en az 1.764 TL
                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji duyurdu! 8 il için kuvvetli yağış alarmı | 17-21 Ekim
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