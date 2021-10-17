THY Afrika'da güneşten saklanan albino hastası çocuklara merhem oldu

Uçuş görevlisi olarak geldikleri kabin görevlileri, Senegal seyahatleri sırasında ülkedeki albino hastası çocuklar için Senegal Ulusal Albinizm Derneği ile iletişime geçerek Türkiye çapında bir yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya gelen desteklerin ardından doğal güneş kremleri ve hediyeler ile Dakar'a ulaşan Türk Hava Yolları çalışanları Senegalli 50'ye yakın albino ve aileleri ile bir araya geldi.
Ancak albinolar için Afrika'da doğmanın kanserden daha büyük tehlikeleri de var. Kıtanın genelinde, büyülü veya sihirli olduklarına yönelik var olan batıl inançlar nedeniyle her yıl pek çok albino saldırıya uğruyor. Albinoların hayatını tehdit eden bu inanışlar ile ilgili her yıl kıta genelinde ve dünya çapında farkındalık kampanyaları düzenleniyor.