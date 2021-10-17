THY Afrika'da güneşten saklanan albino hastası çocuklara merhem oldu

EN YÜKSEK AFRİKADA

Pigment eksikliği nedeniyle görülen albinizme dünya genelinde ortalama 20 bin doğumda bir rastlanırken Afrika'da bu oran daha düşük. Gen havuzunun dar olması nedeniyle karşılaşılan bu durum nedeniyle Afrika'nın belirli bölgelerinde albinizmli doğum oranı bin 500'de bire kadar düşüyor. Senegal gibi sahra altı Afrika ülkelerinde ise bu oranın bilinen doğumlarda on binde bir civarında olduğu biliniyor ancak kayıtlara geçmeyen doğumlar nedeniyle daha da yüksek bir rakamın olduğu düşünülüyor.