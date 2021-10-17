İstanbul'da kaçak hafriyat skandalı! Güpegündüz boş arsaya döküm yapıp kaçtılar

Arnavutköy'de hafriyat döküm sahasına para vermeye yanaşmayan bazı sürücüler, hafriyatlarını kaçak bir şekilde boş arsa ve tarlalara döktü. Bir sürücünün kaçak bir şekilde hafriyat döktüğü anlar mahalle sakinin cep telefonu kamerasına yansıdı.