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    • Yaşam
    • 17.10.2021 14:19
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    • 17.10.2021 14:23
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    Bitlis'te hortum paniği! Vatandaşlar dakika dakika kaydetti!

    Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesi kırsalında çıkan hortum kısa süreli paniğe neden oldu. Tarlada çalışmaya giden vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülenen hortum dakikalarca devam etti.

    Bitlis'te kısa süreli etkili olan rüzgarla ortaya çıkan hortum korkuttu.

    Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesi kırsalında çıkan hortum kısa süreli paniğe neden oldu. Tarlada çalışmaya giden vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülenen hortum dakikalarca devam etti.

    Film değil gerçek! Vatandaşlar dakika dakika kaydetti!

    Vatandaşlarca kaydedilen görüntülerde öğle saatlerine doğru etkili olan hortumun kısa sürede dev bir toz bulutuna dönüştüğü görüldü. Şiddetini arttırarak tarlada çalışan vatandaşlara doğru ilerlediği görülen hortum, rüzgarın etkisiyle son anda yönünü değiştirdi. Kırsal alana doğru ilerleyen hortum kısa süre sonra etkisini yitirdi.

        Tarlada çalışırken hortum paniği yaşayan vatandaşlardan Barış Sancak, hızla büyüyerek kendilerine doğru ilerleyen hortumun paniğe neden olduğunu söyledi.

        Çıkan hortumun rüzgarın etkisiyle son anda yönünü değiştirerek kırsal alana gidip etkisini yitirdiğini anlatan Sancak, "Tarlada çalışıyorduk. Her şey bir anda oldu ve dev bir toz bulutu hortum şeklinde bize doğru gelmeye başladı. Bir an için panikledik. Ancak hortum kısa süre sonra rüzgarın etkisiyle son anda yönünü değiştirdi" diye konuştu.
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