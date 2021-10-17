Bitlis'te hortum paniği! Vatandaşlar dakika dakika kaydetti!

Tarlada çalışırken hortum paniği yaşayan vatandaşlardan Barış Sancak, hızla büyüyerek kendilerine doğru ilerleyen hortumun paniğe neden olduğunu söyledi.

Çıkan hortumun rüzgarın etkisiyle son anda yönünü değiştirerek kırsal alana gidip etkisini yitirdiğini anlatan Sancak, "Tarlada çalışıyorduk. Her şey bir anda oldu ve dev bir toz bulutu hortum şeklinde bize doğru gelmeye başladı. Bir an için panikledik. Ancak hortum kısa süre sonra rüzgarın etkisiyle son anda yönünü değiştirdi" diye konuştu.