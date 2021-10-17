Bitlis'te hortum paniği! Vatandaşlar dakika dakika kaydetti!

Bitlis'te kısa süreli etkili olan rüzgarla ortaya çıkan hortum korkuttu.
Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesi kırsalında çıkan hortum kısa süreli paniğe neden oldu. Tarlada çalışmaya giden vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülenen hortum dakikalarca devam etti.
Vatandaşlarca kaydedilen görüntülerde öğle saatlerine doğru etkili olan hortumun kısa sürede dev bir toz bulutuna dönüştüğü görüldü. Şiddetini arttırarak tarlada çalışan vatandaşlara doğru ilerlediği görülen hortum, rüzgarın etkisiyle son anda yönünü değiştirdi. Kırsal alana doğru ilerleyen hortum kısa süre sonra etkisini yitirdi.