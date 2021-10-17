Sultangazi'de dev fare kabusu! Apar topar evi terk ettiler

"GECENİN O SAATİNDE ÇIKTIK EVDEN"

Farenin sesine uyanan Gonca Çilesiz, "Gece uyandığımda saat 4, 4.30 civarı bebek yanımdaydı. Su içmeye kalktım, beşikte bir fare. Bağırmamla kaçtı. Devamlı tavanda sesleri duyuyoruz. Bizden önceki kiracılar da aynı bu sorundan dolayı çıkmış. İki tane ufak bebeğim var. Çocuk beşikte olsaydı bilmiyorum ne olacaktı. Gecenin o saatinde çıktık evden.