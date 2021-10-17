Aydın'da feci kaza! Tofaş hurdaya döndü!

Edinilen bilgiye göre, Kuyucak'tan Nazilli istikametine seyir halinde olan S.İ. idaresindeki 09 JR 533 plakalı meyve ve sebze yüklü kamyon ile karşı şeritten gelen ve kavşaktan dönmek isteyen S.G. yönetimindeki 35 FJ 091 plakalı otomobil çarpıştı.