Mardinli Marilyn Monroe parasının yüzde 90'ını sokak hayvanlarına harcıyor

Benim etrafımda kalan hiçbir pati canlar aç kalmaz. Tedavileri de ne gerekiyorsa yaptırıyorum kendi imkanlarımla. Hiçbir yerden destek almadan. Hatta burayı kredi çekerek açtığımı daha önce de söylemiştim. Üstüne basa basa söylüyorum. Burası ticari amaçlı değildir. Ben, kendim sevdiğim için yapıyorum. Böyle yapmaya da devam edeceğim. Bu benim küçük dünyam. İnşallah köpekler için bir barınak hayal ediyorum. Allah nasip kısmet ederse özellikle yavru köpekler için, çünkü annelerinden ayırıp yine atıyorlar onları. Bu küçüktü, Allah daha büyüklerini bana nasip etsin" diye konuştu.