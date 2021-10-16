Son dakika: İzmir'de düğünde çıkan kavgada kan aktı! Bıçaklanan kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Daşdan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Düğünden çıkarak hastanelere koşan yaralıların ve hayatını kaybeden Daşdan'ın yakınları ise sinir krizi geçirdi. Daşdan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı.