Son dakika: İzmir'de düğünde çıkan kavgada kan aktı! Bıçaklanan kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi...Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 7033 Sokak'ta bulunan düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan ve akraba oldukları belirtilen Servet Daşdan (23), Uğur D., Nusret D., Cavat D., Yavuz Ö., Kenan Ö., damat Alican Ö., Evren Ö., Fuat Y. ve Hasan Ali Y. (30) arasında tartışma çıktı.
Çıkan tartışman kavgaya dönüşmesi üzerine Servet Daşdan göğsünden, Uğur D., Nusret D., Yavuz Ö. ve damat olduğu öğrenilen Alican Ö. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.
DÜĞÜN SALONUNDAN ÇIKIP HASTANELERE AKIN ETTİLER
İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı durumdaki Servet Daşdan, ambulans ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer 5 yaralı ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.