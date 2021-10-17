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    Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 17 Ekim 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 17 Ekim 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram

    KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Bahriye ile Murat Ulukubat'ın yakışıklısı Ömer Efe

    Neval ile Hüseyin Ağbayır'ın prensesi Roza

    Nazan ile Fikri Dibet'in prensleri Batu Dibet

    Hayriye ile Neşet Osman'ın yakışıklısı Ali

    Özlem Topuz'un yakışıklısı Ömer

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    Haberler Yaşam Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 17 Ekim 2021
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