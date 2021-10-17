Kidstagram: Size ve çocuklarınıza güzel bir anı | 17 Ekim 2021

KIDSTAGRAM isimli köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alıyor. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

Bahriye ile Murat Ulukubat'ın yakışıklısı Ömer Efe



Neval ile Hüseyin Ağbayır'ın prensesi Roza



Nazan ile Fikri Dibet'in prensleri Batu Dibet



Hayriye ile Neşet Osman'ın yakışıklısı Ali



Özlem Topuz'un yakışıklısı Ömer

