Otelci karı-kocayı öldüren katil kim? Kapı detayı herkesi şoke etti

İstanbul Beyoğlu ve Fatih'te iki ayrı butik oteli olan Esra Yıldız ile eşi Nuri Yıldız, Avcılar'da katledildi. Esra Yıldız evde boğazı kesilerek öldürülürken, eşi de başından tek kurşunla vurulmuş halde boş bir arazide bulundu. Ekipler, evin kapı ve pencerelerinde herhangi bir zorlama izine rastlamadı.

Esra Yıldız'ın katil veya katillere kapıyı kendi eliyle açtığı değerlendirildi. Genç kadının ilk eşinden olan oğlu ile kocası Nuri Yıldız'ın zaman zaman tartıştıkları ileri sürüldü. Savcı, çifte cinayetle ilgili gizlilik kararı verdi.