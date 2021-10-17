Korsan taksi!

İstanbul Beylikdüzü'nde 34 THA 05 plakalı taksiyi durdurarak, müşteri gibi binen Adülsamet Karataş, şoför Şah Murat Atabey, bir ara araçtan tuvalet ihtiyacını gidermek için inince şeytani planını uyguladı.

Aracı çalıştırıp kaçtı. Atabey'in şikayeti üzerine ekipler aramalara başladı. Ancak üç gün boyunca aracı taksi gibi kullanan, müşteri alan ve yolculara araçta uyuşturucu bile satan Karataş, önceki gün yakalandı. Karataş'ın, uyuşturucu madde ticareti, ev ve otomobilden hırsızlık, kasten ve taksirli yaralama gibi 46 ayrı suçtan poliste kaydı bulunduğu, 11 ayrı olay ile ilgili de arandığı anlaşıldı.

Hırsızın aracın sol çamurluğunun üzerinde satın aldığı stickerlerlerle 'Vur beni' yazdığı da görüldü. Çalınan taksisine 3'üncü gününde kavuşan şoför Şah Murat Atabey, "Araçta biraz hasar var, ama olsun. Sağ olsun polisler, aracı kısa sürede buldu" dedi.