İstanbul'dan Trabzon'a giden otobüs uçuruma yuvarlandı! 2 kişi hayatını kaybetti (Yaşam haberleri)

İstanbul'dan Trabzon'a giden Osman Özsoy'un (50) kullandığı, VIP Turizm firmasına ait, 53 DR 666 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak, yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı ile kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, halatlarla indikleri uçurumda, önce otobüsteki yaralılara müdahale etti. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4'ü ağır 14 kişi yaralandı.

ARKADAŞ KAZIĞI!

Galatasaray ve milli takımın eski yıldızlarından Ümit Karan ve kardeşi Aykut Karan, yüzde 50 karla para kazanacağını vaat eden arkadaşı Ender Saraçoğlu'na 1 milyon 700 bin lira kaptırdı. Parayı alan arkadaşı ortadan kaybolunca Karan, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Savcılık, olayın hukuki itilaf olduğunu belirterek soruşturmayı takipsizlik kararıyla sonuçlandırdı. Karan, takipsizlik kararına itiraz etti. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği ünlü futbolcunun itiraz kararını kabul etti. Soruşturma sürerken Ümit Karan'ın arkadaşına güvendiği için çok pişman olduğu belirtildi.

Dilek YAMAN DEMİR

75 MİLYON DEVRETTİ

6 ve 5+1 bilen çıkmayınca 74 milyon 906 bin 927 lira devretti. 5 bilenler 180 bin 748'er, 4 bilenler 857'şer, 3 bilenler 92'şer, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

212 KİŞİ VEFAT ETTİ

Türkiye'de dün 357 bin 167 kişiye Covid- 19 testi yapıldı. 28 bin 537 kişinin testi pozitif çıktı. 212 kişi vefat etti. İyileşenlerin sayısı ise 25 bin 611 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Üniversite öğrencilerimiz arasında aşılanma oranı düşük. Sağlıklı bir eğitim için gençlerimiz aşılarını aksatmadan yaptırmalı" paylaşımını yaptı.

BAŞIRDILAR!

Coronavirüs, milyonlarca insanı hayattan kopardı. Salgını bitirecek tek şey, aşıydı. İlk zaferiyse Büyük Okyanus'taki ada ülkesi Mikronezya kazandı. 500 küçük adadan oluşan ve 550 bin kişinin yaşadığı ülkenin yüzde 99'u aşılandı. Dünya medyası, ülkeyi 'dünya şampiyonu' diyerek haber yaptı.

TAM SAHA PRES!

Dünya futbolunun yönetim organı FIFA, Katar'ın da desteği ile Afganistan'dan 100 kadını kurtardı. Bu grubun içinde kadın futbolcuların olduğu ortaya çıktı. FIFA, verdiği destek için Katar'a teşekkür açıklaması yaptı: "FIFA, grubun tahliyesi konusunda ağustos ayından bu yana Katar hükümetiyle yakın işbirliği içinde oldu. Sporcu ailelerinin de güvenli bir şekilde tahliyesi için yakın çalışmaya devam edeceğiz".

MİLYONLARI KAZANDI

Atv ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e Sirga Asya Varol isimli yarışmacı damga vurdu. 5,5 aylıkken dünyaya gelen ve beyin felci geçiren Varol, mücadelesiyle herkese örnek oldu. Yürümeye 10 yaşında başladığını söyleyen genç kadın, "Bu hayatta bana yapamazsın diyenlere inat yaptım. Bir pembe ayakkabı uğruna yaptım da diyebilirim. O ayakkabı beni ayaklandırdı" dedi. Anlattıkları herkesi duygulandırdı. Programı izleyenler "Varol Asya" diye mesaj yağdırdı.

KENDİ İŞİNE MAHKUM!

Sinop'ta eski hükümlü Murat Kalyoncu (30), cezaevinde açılan pastacılık bölümüne kayıt yaptırdı. Burada eğitim alıp, ceza infaz kurumu bünyesindeki pastanede çalıştı. İş tecrübesiyle mesleğini geliştiren Kalyoncu, tahliye olduktan sonra 'Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Projesi'ne başvurdu. Devletin sağladığı hibe ile memleketi Sinop'ta pastane açtı. Kalyoncu, ilk açtığı iş yerinde 15 kişiye istihdam sağladı. Devletin sağladığı imkanlarla 4 yıldır kendi işinin patronu olan Kalyoncu, pastanesinin 3'üncü şubesini de açtı. Kalyoncu, şu an 8'i kendisi gibi eski hükümlü 40 kişiye istihdam sağlıyor.

AŞK OLSUN

Japon Prensesi Mako, aşkı için hem unvanı hem de parayı elinin tersiyle itti. 2012'de Tokyo'daki International Christian Üniversitesi'nde tanıştığı Komuro Kei'ye gönül verdi. 2018'teki nişanın ardından kraliyet unvanlarından vazgeçeceğini söyledi. 26 Ekim'deki büyük düğün öncesi tüm dünyayı heyecanlandıran bir gelişme meydana geldi. Prenses Mako'yla nişanlısı Komuro 3 yıl sonra ilk kez bir araya gelerek hasret giderdi.

BÜYÜK İTİRAF

Dünyaca ünlü Nike'ın Jordan markasının başkanı ve NBA'deki Portland Trail Blazers'ın eski başkanı olan Larry Miller (72), 56 yıl sonra büyük bir itirafta bulundu. 1965'te, kendisi henüz 16 yaşında bir çete üyesiyken 18 yaşındaki Edward White'ı bıçaklayarak öldürdüğünü anlattı. Birçok kez hapse girip çıktığını belirterek, bunu basketbol efsanesi Michael Jordan, NBA Komiseri Adam Silver gibi arkadaşlarından sakladığını söyledi.

AĞIR ROMAN

Chelsea'nın Rus patronu Roman Abramovich'in İngiltere'de oturum izni, 2018'de iptal edildi. Bunun üzerine Abramovich, ülkeye rahat girebilmek için İsrail vatandaşlığı aldı. Geçen hafta İsrail pasaportu ile İngiltere'ye giden Rus oligark, Londra'da 3 gün kalabildi. Sonra Paris'e geçti.

NARKOZ ÖLDÜRDÜ

Ümraniye'de Burçin Demircioğlu, böbrek taşı kırdırmak istedi. Narkoz verilirken hayatını kaybetti.

TESPİH CİNAYETİ

İzmir'de genç mühendis Mahsun Aslan, arkadaşından tesbihini istedi. Çıkan kavgada bıçaklanarak can verdi.

AVOKADO SOYGUNU

Avokadonun adet fiyatı 15 TL'ye fırladı. Hırsızlar, meyve bahçelerine dadandı. Alanya'da tonlarca ürün çalındı.