Sağlık Bakanlığı'ndan şok rapor! Türkiye ağrı kesici bağımlısı

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı 'Türkiye İlaç Pazarı Gözlem Raporu'na göre Türkiye'de 2020 yılında 2 milyar 270 milyon kutu ilaç satıldı. İlaçta kutu başına ortalama fiyat 2020'de 22 TL oldu. 2015-2020 dönemini değerlendiren rapora göre, son beş yıllık artış yüzde 157'ye işaret etti. Bir önceki yıla göre hem ithal hem de imal ilaçlara yapılan fiyat artışı yüzde 25'i buldu.
En fazla satılan ilk 20 ilaç için SGK tarafından 2020 yılında 2.2 milyar TL ödeme yapıldı; vatandaşlar ise aynı gruptaki ilaçları 857 milyon TL elden para ödeyerek satın aldı.