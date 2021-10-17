Sağlık Bakanlığı'ndan şok rapor! Türkiye ağrı kesici bağımlısı

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı 'Türkiye İlaç Pazarı Gözlem Raporu'na göre Türkiye'de 2020 yılında 2 milyar 270 milyon kutu ilaç satıldı. İlaçta kutu başına ortalama fiyat 2020'de 22 TL oldu. 2015-2020 dönemini değerlendiren rapora göre, son beş yıllık artış yüzde 157'ye işaret etti. Bir önceki yıla göre hem ithal hem de imal ilaçlara yapılan fiyat artışı yüzde 25'i buldu.