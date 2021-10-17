Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 17.10.2021 09:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.10.2021 09:42
    ABONE OL

    Sağlık Bakanlığı'ndan şok rapor! Türkiye ağrı kesici bağımlısı

    Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı "Türkiye İlaç Pazarı Gözlem Raporu"na göre ülkemiz ağrı kesici bağımlısı. Türkiye'de geçtiğimiz yıl 2 milyar 270 milyon kutu ilaç satıldı. Ülkemizde 2020 yılında en çok satılan ilaç ise "ağrı kesici" grubunda yer alan ilaçlar. Bir başka deyişle Türkiye "ağrı kesici bağımlısı".

    DHA
    Şok rapor! Türkiye o ilaçlara bağımlı

    Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı 'Türkiye İlaç Pazarı Gözlem Raporu'na göre Türkiye'de 2020 yılında 2 milyar 270 milyon kutu ilaç satıldı. İlaçta kutu başına ortalama fiyat 2020'de 22 TL oldu. 2015-2020 dönemini değerlendiren rapora göre, son beş yıllık artış yüzde 157'ye işaret etti. Bir önceki yıla göre hem ithal hem de imal ilaçlara yapılan fiyat artışı yüzde 25'i buldu.

    Milliyet'in haberine göre; 2020 yılında ülke genelinde yapılan toplam ilaç satışının yüzde 76,5'i SGK, yüzde 1,1'i özel sigortalar tarafından karşılanırken, yüzde 22,3'ü elden satış olarak gerçekleşti. Türkiye'de 2020 yılında en çok satılan dört ilaç, "ağrı kesici" grubunda yer aldı.

    En fazla satılan ilk 20 ilaç için SGK tarafından 2020 yılında 2.2 milyar TL ödeme yapıldı; vatandaşlar ise aynı gruptaki ilaçları 857 milyon TL elden para ödeyerek satın aldı.

        KULLANIM ARTIYOR
        Rapora göre 2015 yılında 18 milyar TL olan Türkiye ilaç pazarı, 2020 yılında 50 milyar TL'lik satış değerine ulaştı. 2015 yılında 2,1 milyar kutu ilacın satıldığı Türkiye'de, bu rakam 2020 yılında 2,27 milyar kutuya yükseldi.

        Raporda, 2015-2020 yılları arasında pazardaki ilaçların kutu başı ortalama fiyatlarının sürekli artış gösterdiği vurgulandı. İthal ilaçların ortalama fiyatı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 24,38; imal ilaçların ortalama fiyatı ise yüzde 25,31 arttı. 2020 yılında ülke genelinde en çok satılan ilk dört ilaç, "ağrı kesici" grubunda yer aldı.

        İlk 20 ilacın yüzde 57'sini "antiinflamatuvarlar, antiromatik ürünler, antitrombotik ilaçlar ve aneljezikler" oluşturdu. 2015 yılında 3 milyar TL satış değeri gösteren enzim, hormon, kan veya plazma ürünü, immünolojik ürünler ile gen ve hücre tedavisine yönelik ürünlerden oluşan biyoteknolojik ilaçlar ise 2020 yılında yaklaşık 2 kat artış göstererek 8,85 milyar TL'ye ulaştı.

            DİYABET ÖNE ÇIKIYOR
            Geçen yıl biyoteknolojik ilaç pazarının toplam ilaç pazarı içindeki payı ise yüzde 17,6 olarak gerçekleşti. 2015 yılında biyoteknolojik ilaç grubundaki ürünlerin kutu başı ortalama fiyatı 120,32 TL iken, 2020 yılında bu rakam 260,127 TL'ye ulaştı.

            2020 yılında en çok satılan ilk 20 ruhsatlı biyoteknolojik ürünün yüzde 63,74'ünü diyabet tedavisinde kullanılan ilaçlar oluşturdu.

            2020 yılı itibarıyla Türkiye ilaç pazarına giren ve ruhsatlı biyolojik referans ilaçlara benzer olarak geliştirilen biyobenzer ürünlerin satış değeri ise 852,2 milyon TL oldu.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Şok rapor! Türkiye o ilaçlara bağımlı
            Haberler Yaşam Sağlık Bakanlığı'ndan şok rapor! Türkiye ağrı kesici bağımlısı
                SON DAKİKA