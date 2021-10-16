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    • Güncel
    • 16.10.2021 08:08
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    • 16.10.2021 08:18
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! 4 il için sarı kod verildi

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre yağışların, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olması beklenirken Çanakkale, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte il il 16 Ekim hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    Genellikle güney ve batı yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.


    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
    Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olması (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 18°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    KOCAELİ °C, 22°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde kuvvetli yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 20°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

    AYDIN °C, 23°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    İZMİR °C, 22°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

    MANİSA °C, 21°C
    Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        AKDENİZ
        Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 29°C
        Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 25°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ISPARTA °C, 19°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 26°C
        Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 25°C
        Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 22°C
        Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        KONYA °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 20°C
        Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 23°C
        Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 23°C
        Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 23°C
        Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 29°C
        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 25°C
        Parçalı ve az bulutlu

        TOKAT °C, 28°C
        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 20°C
        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 26°C
        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 30°C
        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! 4 il için sarı kod verildi
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