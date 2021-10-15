Vatandaşa büyük kolaylık! Kimlik kartlarında yeni dönem: Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek

Vatandaşın işini kolaylaştıran çipli kimlik kartlarına yeni bir özellik daha tanımlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklenebileceğini, böylece kimlik kartlarının güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabileceğini bildirdi.
Sayan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Elektronik İmza Kanunu'nun Uygulanması Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin bugün Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.
HAYIRLI OLSUN
NES başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklenebileceğini belirten Sayan, "Düzenlemeyle kimlik kartları güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek. Değişiklik, memleketimize ve sektörümüze hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE 80'İ ÇİPLİ KİMLİK KARTINA GEÇTİ
Ağusyos ayında açıklanan verilere göre Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 80'i çipli kimlik kartı, ehliyeti olanların ise yarıdan fazlası yeni tip sürücü belgesi kullanımına geçti.