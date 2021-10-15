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    • Yaşam
    • 15.10.2021 22:42
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    • 15.10.2021 23:03
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    Vatandaşa büyük kolaylık! Kimlik kartlarında yeni dönem: Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek

    Son dakika haberleri... TC Kimlik Kartlarında yeni bir döneme geçildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklenebileceğini, böylece kimlik kartlarının güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabileceğini duyurdu.

    Kimlik kartlarında yeni dönem!

    Vatandaşın işini kolaylaştıran çipli kimlik kartlarına yeni bir özellik daha tanımlandı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklenebileceğini, böylece kimlik kartlarının güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabileceğini bildirdi.

    Sayan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Elektronik İmza Kanunu'nun Uygulanması Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin bugün Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsattı.

    HAYIRLI OLSUN
    NES başvuru sahiplerinin kimliklerinin TC Kimlik Kartı vasıtasıyla uzaktan doğrulanarak TC Kimlik Kartlarına uzaktan NES yüklenebileceğini belirten Sayan, "Düzenlemeyle kimlik kartları güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek. Değişiklik, memleketimize ve sektörümüze hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

    TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE 80'İ ÇİPLİ KİMLİK KARTINA GEÇTİ
    Ağusyos ayında açıklanan verilere göre Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 80'i çipli kimlik kartı, ehliyeti olanların ise yarıdan fazlası yeni tip sürücü belgesi kullanımına geçti.

        Türkiye, yeni tip sürücü belgesiyle 1 Ocak 2016'da tanıştı.

        Ülke genelinde 31 milyon 485 bin 730 kişinin ehliyeti bulunurken, bunlardan 17 milyon 499 bin 936'sı yeni tip sürücü belgesi kullanımına geçti. Böylece yeni tip sürücü belgesi kullanma oranı yüzde 55'e ulaştı.

        Taklit edilemeyen görsel ve elektronik güvenlik özelliklerine sahip yeni çipli kimlik kartlarının dağıtımına ilk olarak 14 Mart 2016'da Kırıkkale'de başlandı.

        Ülke genelinde yaygınlaştırılan uygulama sonrasında bugüne kadar 66 milyon 149 bin 122 kişiye çipli kimlik kartı verildi. Böylece çipli kimlik kartı alanların oranı Türkiye nüfusunun yüzde yaklaşık 80'ine ulaştı.

        Yapılan çalışmalar sonrasında içerisinde çip barındıran polikarbon malzemesiyle sahteciliğin önlendiği ikinci nesil pasaportların kullanımına geçildi. 2 Nisan 2018'den bugüne kadar 4 milyon 173 bin 890 kişiye yeni nesil pasaport verildi. Ülke genelinde pasaport sahibi olan 9 milyon 661 bin 422 kişiden 5 milyon 487 bin 532 ise eski pasaportları kullanmaya devam ediyor. Pasaport sahipleri içerisinde ikinci nesil pasaport kullananların oranı yüzde 57 oldu.

        EHLİYETİN KİMLİK KARTINA YÜKLENMESİ ÇALIŞMALARI
        Bakanlık, yeni tip sürücü belgesinin çipli kimlik kartlarına yüklenmesine yönelik "Hayat Kimliğinle Kolay Projesi"ni 21 Eylül 2020'de hayata geçirdi.

        Vatandaşların yanlarında sürücü belgesi bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulama kapsamında ise bugüne kadar 1 milyon 684 bin 838 kişi ehliyetini çipli kimlik kartına yükletti.

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