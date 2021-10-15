Vatandaşa büyük kolaylık! Kimlik kartlarında yeni dönem: Güvenli elektronik imza atabilmek için de kullanılabilecek

Yapılan çalışmalar sonrasında içerisinde çip barındıran polikarbon malzemesiyle sahteciliğin önlendiği ikinci nesil pasaportların kullanımına geçildi. 2 Nisan 2018'den bugüne kadar 4 milyon 173 bin 890 kişiye yeni nesil pasaport verildi. Ülke genelinde pasaport sahibi olan 9 milyon 661 bin 422 kişiden 5 milyon 487 bin 532 ise eski pasaportları kullanmaya devam ediyor. Pasaport sahipleri içerisinde ikinci nesil pasaport kullananların oranı yüzde 57 oldu.

EHLİYETİN KİMLİK KARTINA YÜKLENMESİ ÇALIŞMALARI

Bakanlık, yeni tip sürücü belgesinin çipli kimlik kartlarına yüklenmesine yönelik "Hayat Kimliğinle Kolay Projesi"ni 21 Eylül 2020'de hayata geçirdi.

Vatandaşların yanlarında sürücü belgesi bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulama kapsamında ise bugüne kadar 1 milyon 684 bin 838 kişi ehliyetini çipli kimlik kartına yükletti.