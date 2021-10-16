Kadıköy'de işlenen namus cinayetinden geriye çaresiz çocuklar kaldı! 7 yetim çocuğun halleri herkesi üzdü

Namus cinayeti süsü veriliyor ama öyle bir şey yok. 20 sene önce kardeşim bekardı, kadın evliydi, çocuk sahibiydi. Bir yanlış anlamadan konu kapandı. Bu çocuğu 20 sene kinle besleyerek kimler bu hale getirdi. Bunun sebebi babası, ailesidir."