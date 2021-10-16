Kadıköy'de işlenen namus cinayetinden geriye çaresiz çocuklar kaldı! 7 yetim çocuğun halleri herkesi üzdü

Şırnak'tan İstanbul'a uzanan 20 yıllık namus davası, cinayetle bitti. 7 çocuk babası kuaför Kamuran Tün, 20 yıl önce Şırnak Silopi'de yasak ilişki yaşadığı kadının oğlu Murat Tumuçin (21) tarafından 15 bıçak darbesiyle katledildi.
Tumuçin'in, Züleyha sahte ismiyle sosyal medyadan arkadaşlık kurduğu Tün'ü, para karşılığı anlaştığı bir kadınla buluşmasını sağladıktan sonra öldürdüğü tespit edildi.
Hapse gönderildi. Kamuran Tün ise memleketi Şırnak'ta toprağa verildi. Ondan geriye kalan ise 7 yetimdi...