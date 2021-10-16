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    Kadıköy'de işlenen namus cinayetinden geriye çaresiz çocuklar kaldı! 7 yetim çocuğun halleri herkesi üzdü

    Şırnak-İstanbul hattındaki namus davasında kan döküldü. Kuaför Kamuran Tün, 20 yıl önce aşk yaşadığı iddia edilen kadının oğlu tarafından öldürüldü. Töre cinayetinden geriye kalan ise babasını kaybeden 7 yetim çocuğun yüzüydü..

    Yedim kaldılar

    Şırnak'tan İstanbul'a uzanan 20 yıllık namus davası, cinayetle bitti. 7 çocuk babası kuaför Kamuran Tün, 20 yıl önce Şırnak Silopi'de yasak ilişki yaşadığı kadının oğlu Murat Tumuçin (21) tarafından 15 bıçak darbesiyle katledildi.

    Tumuçin'in, Züleyha sahte ismiyle sosyal medyadan arkadaşlık kurduğu Tün'ü, para karşılığı anlaştığı bir kadınla buluşmasını sağladıktan sonra öldürdüğü tespit edildi.

    Hapse gönderildi. Kamuran Tün ise memleketi Şırnak'ta toprağa verildi. Ondan geriye kalan ise 7 yetimdi...

        'PLANLI BİR ŞEKİLDE...'
        Nurettin Tün, kardeşinden geriye 7 yetim çocuk kaldığını söyledi. Olayın ise bir yanlış anlamadan ibaret olduğunu belirtti: Kardeşim 4 kişi tarafından planlı bir şekilde, vahşice öldürüldü.

        Namus cinayeti süsü veriliyor ama öyle bir şey yok. 20 sene önce kardeşim bekardı, kadın evliydi, çocuk sahibiydi. Bir yanlış anlamadan konu kapandı. Bu çocuğu 20 sene kinle besleyerek kimler bu hale getirdi. Bunun sebebi babası, ailesidir."

        GURBET KADININ YETİM EVLATLARI
        Kamuran Tün'ün eşi Gurbet ve yetim kalan çocukları Çakır, Rümeysa, Mert, Hümeyra, Nazsenem, Sümeyra ve Mekkenur'un çaresiz fotoğrafı zihinlere kazındı.

        YUNUS EMRE KAVAK.
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        Haberler Yaşam Kadıköy'de işlenen namus cinayetinden geriye çaresiz çocuklar kaldı! 7 yetim çocuğun halleri herkesi üzdü
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