Aralarında doktor, eczacı ve uyuşturucu tacirleri de var! Jandarmadan dev operasyon (Yaşam haberleri)

VAYLİZ!

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez için kesenin ağzını açtı. 124 bin euroluk 'Louis Vuitton Malle Vendome' marka mücevher valizi aldı. 8 çekmeceli çantanın fotoğrafını paylaşan Rodriguez, "Susuyorum, Cristiano" ifadelerini kullandı. Bu arada Malle Vendome, Paris'teki Louis Vuitton mağazasının açılışını kutlamak için tasarlandı. 137 santim yüksekliğindeki çantada bir ayna ve Georgina'nın kolyelerini asabileceği bir bölüm var.