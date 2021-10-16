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    Aralarında doktor, eczacı ve uyuşturucu tacirleri de var! Jandarmadan dev operasyon (Yaşam haberleri)

    İzmir'de jandarma ekipleri, uzun takibin sonucunda aralarında doktor, eczacı ve uyuşturucu tacirlerinin bulunduğu 'yeşil reçeteli ilaç' şebekesini çökertti. 26 kişilik çetenin 5 yıldır bu yolla gençleri zehirledikleri ve yaklaşık 600 milyon lira para trafiğini yönettikleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

    600 milyonluk vurgun

    İzmir'de jandarma ekipleri, uzun takibin sonucunda aralarında doktor, eczacı ve uyuşturucu tacirlerinin bulunduğu 'yeşil reçeteli ilaç' şebekesini çökertti. 26 kişilik çetenin 5 yıldır bu yolla gençleri zehirledikleri ve yaklaşık 600 milyon lira para trafiğini yönettikleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında 2 doktor, 6 eczacı, 1 doktor eşi, 1 doktor çalışanı, 3 eczane çalışanı ve 3 uyuşturucu satıcısı olmak üzere toplam 16 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

    AH KALBİM
    Hatay İskenderun'da kronik kalp rahatsızlığı bulunan İbni Sina Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Derya Karadağ (17), tedavisi için Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. 27 Ekim Çarşamba günü kalp ameliyatı olması planlanan genç kız, dün hayatını kaybetti. Derya'nın ölümü ailesini ve okul arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.

    PEYNİR ÖLDÜRDÜ
    Trabzon Beşikdüzü'nde emekli öğretmen Veysel Ayar (69), pazarda almak istediği peyniri tadarken aniden fenalaştı. Peynir parçası nefes borusuna kaçan 2 çocuk babası, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        VAKA SAYISI 30 BİN 694
        Türkiye'de dün 363 bin 536 Covid- 19 testi yapıldı. 30 bin 694 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 25 bin 513 oldu.

        250 BİN LİRA DEVRETTİ
        10 bilen çıkmayınca 250 bin lira devretti. 9 bilenler 4 bin 250'şer lira, 8 bilenler 259'ar lira, 7 bilenler 49'ar lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

        KATİL AMCA
        Yalova'da şizofreni hastası Fuat Şençiçek (36), aynı odada kalan iki yeğeninden 6. sınıf öğrencisi Erdem Sami Şençiçek'i (12) uykusunda kalbinden bıçakladı. Ardından da kendisini yaraladı. Sesleri duyan Sami Şençiçek, torunu ve oğlunu kanlar içinde görünce şoka girdi. Talihsiz çocuk, can verdi. Katil ise gözaltına alındı.

            VAYLİZ!
            Manchester             United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, kız arkadaşı Georgina Rodriguez için kesenin ağzını açtı. 124 bin euroluk 'Louis Vuitton Malle Vendome' marka mücevher valizi aldı. 8 çekmeceli çantanın fotoğrafını paylaşan Rodriguez, "Susuyorum, Cristiano" ifadelerini kullandı. Bu arada Malle Vendome, Paris'teki Louis Vuitton mağazasının açılışını kutlamak için tasarlandı. 137 santim yüksekliğindeki çantada bir ayna ve Georgina'nın kolyelerini asabileceği bir bölüm var.

            MEZDEKE AYNUR'UN HATIRALARI ÇALINDI
            İstanbul'da 2016'da kimliği belirsiz kişi tarafından öldürülen Mezdeke Aynur Kanbur'un ablası Dilek Kıymış'ın evindeki ziynet eşyaları çalındı. Eve giren hırsız, Dilek Kıymış ve Kanbur'a ait 1 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldı. Polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı. YUNUS EMRE KAVAK.

            DEVLET KIZIMIN HAKKINI ARIYOR
            İzmir'de 4 ay önce canına kıyan mübaşir Buse Şeyma Erduran'ın, İstanbul'da bir takside tacize uğradığı ortaya çıktı. Şoföre dava açıldı. Genç kızın annesi Emel Demirbaş, duygularını aktardı: Devletimize teşekkür ederim. Vefat eden kızımın hakkını arıyorlar.

                CAN KARDEŞLER
                Şırnaklı Nergis Turay, aplastik anemiye yakalandı. Ankara'da tedavi altına alındı. İlik nakli için 6 kardeşi hastaneye çağrıldı. Bu sırada Melike'in de lösemi olduğu anlaşıldı. Filmleri aratmayan bir mucize yaşandı. Mevlüt ile Muhammet'in ilikleri ablalarına uyumlu çıktı...
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                Bursa’da tarihi silüet gün yüzüne çıkıyor
                Haberler Yaşam Aralarında doktor, eczacı ve uyuşturucu tacirleri de var! Jandarmadan dev operasyon (Yaşam haberleri)
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