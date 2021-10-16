Aralarında doktor, eczacı ve uyuşturucu tacirleri de var! Jandarmadan dev operasyon (Yaşam haberleri)

İzmir'de jandarma ekipleri, uzun takibin sonucunda aralarında doktor, eczacı ve uyuşturucu tacirlerinin bulunduğu 'yeşil reçeteli ilaç' şebekesini çökertti. 26 kişilik çetenin 5 yıldır bu yolla gençleri zehirledikleri ve yaklaşık 600 milyon lira para trafiğini yönettikleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Aralarında 2 doktor, 6 eczacı, 1 doktor eşi, 1 doktor çalışanı, 3 eczane çalışanı ve 3 uyuşturucu satıcısı olmak üzere toplam 16 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
AH KALBİM
Hatay İskenderun'da kronik kalp rahatsızlığı bulunan İbni Sina Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Derya Karadağ (17), tedavisi için Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edildi. 27 Ekim Çarşamba günü kalp ameliyatı olması planlanan genç kız, dün hayatını kaybetti. Derya'nın ölümü ailesini ve okul arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu.
PEYNİR ÖLDÜRDÜ
Trabzon Beşikdüzü'nde emekli öğretmen Veysel Ayar (69), pazarda almak istediği peyniri tadarken aniden fenalaştı. Peynir parçası nefes borusuna kaçan 2 çocuk babası, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.