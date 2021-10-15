Hakkari Valiliği duyurdu: 18 yaşından küçüklere otobüs ve uçak bilet satışı yasaklandı

YANLARINDA VELİSİ BULUNMALI

Ayrıca, 18 yaşından küçüklerin seyahatleri için yanlarında velisi, vasisi veya kanuni temsilcisi bulunmadan yalnız başına bilet talep etmeleri halinde iletişim araçları ile irtibata geçilerek, çocuğun yapmak istediği seyahate ilişkin bilgilerinin olup olmadığı teyit edilip ve bu durum tutanağa bağlandıktan sonra bilet satışı yapılabilecek.