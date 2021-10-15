Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma: Aleyna Çakır’ı küs olan ailesiyle ben barıştırdım

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık Ümitcan Uygun'un yargılanmasına devam edildi.
Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden katılan Uygun, Aleyna Çakır ile tartıştığı evin kendisine ait olduğunu söyledi.
Aleyna Çakır'ın bulunduğu eve gelip darp ettiği öne sürülen Uygun, duruşmada evin tüm faturalarının kendisi adına olduğunu belirterek, üzerine atılı suçları kabul etmediğini ifade etti.
"ALEYNA ÇAKIR'I KÜS OLAN AİLESİYLE BEN BARIŞTIRDIM"
Kendisine ait evde Aleyna Çakır'ın ağabeyi Emrah E.'nin kız arkadaşıyla birlikte 10 gün kaldığını söyleyen Uygun, "Biz Aleyna'yla birlikte yaşarken ağabeyi de bize misafir olarak geldi kaldı. Ağabeyinin yanında kız arkadaşı da vardı ve 10 gün misafir ettik onları. Aleyna'nın ailesiyle arası pek yoktu. Ben de ağabeyiyle konuşup aralarını düzeltmek için annesi ve ağabeyiyle konuşup bunları barıştırdım" dedi.