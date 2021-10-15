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    • Yaşam
    • 15.10.2021 17:00
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    • 15.10.2021 17:00
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    Kemer'e soğuklar gelmedi! Ekim ortasında deniz keyfi

    Antalya’nın Kemer ilçesinde yerli ve yabancı misafirler sahillerde yoğunluk oluşturdu. Yurdun birçok bölgesinde soğuk havalar etkisini hissettirmeye başlarken, Türkiye’nin en önemli turizm potansiyelleri arasında yer alan Kemer’de sahillerde yoğunluk yaşanıyor.

    Kemer’e soğuklar gelmedi! Ekim ortasında deniz keyfi

    Ekim ayının ortalarına gelinmesine rağmen yerli ve yabancı misafirler, güneşli havanın tadını denize girerek çıkarıyor.

    Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Kemer'de bazı turistler sahillerde gezdi, bazıları plajda güneşlendi, bazıları da denize girdi.

    Çocuklar ise sıcak havanın tadını deniz kenarında oynayarak çıkardı.

    ANTALYAD'DA HAVA DURUMU

    Antalya'da hava sıcaklığı maksimum 33 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise 21 derece olarak ölçülmüştür. Antalya'da 25 Eylül-24 Ekim tarihleri arasında en yüksek gece sıcaklığı ise 25 derece olarak ölçülürken, en düşük gece sıcaklığı 10 derece olarak ölçülmüştür. Antalya'da belirtilen tarihler arasında herhangi bir yağış olmayacaktır ve genel olarak güneşli bir havanın hakim olduğu söylenebilir.

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    Haberler Yaşam Kemer'e soğuklar gelmedi! Ekim ortasında deniz keyfi
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