Kemer’e soğuklar gelmedi! Ekim ortasında deniz keyfi

Ekim ayının ortalarına gelinmesine rağmen yerli ve yabancı misafirler, güneşli havanın tadını denize girerek çıkarıyor.

Hava sıcaklığının 24, deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü Kemer'de bazı turistler sahillerde gezdi, bazıları plajda güneşlendi, bazıları da denize girdi.

Çocuklar ise sıcak havanın tadını deniz kenarında oynayarak çıkardı.

ANTALYAD'DA HAVA DURUMU

Antalya'da hava sıcaklığı maksimum 33 dereceye çıkmaktadır. Gün içindeki en düşük sıcaklık ise 21 derece olarak ölçülmüştür. Antalya'da 25 Eylül-24 Ekim tarihleri arasında en yüksek gece sıcaklığı ise 25 derece olarak ölçülürken, en düşük gece sıcaklığı 10 derece olarak ölçülmüştür. Antalya'da belirtilen tarihler arasında herhangi bir yağış olmayacaktır ve genel olarak güneşli bir havanın hakim olduğu söylenebilir.