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    • Yaşam
    • 15.10.2021 09:17
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    • 15.10.2021 09:17
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    Pazarcı tohumluk soğan aldı isyan etti! 10 kilonun 3,5 kilosu taş çıktı

    Bursa'da bir pazarcı esnafı satmak için aldığı 10 kiloluk soğan çuvalının içinden 3,5 kilo taş çıkınca hem şoke oldu hem de yaşadığı durumdan dolayı sinirlendi. Ekrem Çalık, soğanlar satmak için taşları ise tek tek ayıkladı.

    İHA
    Satmak için soğan aldı! Çuvalı açınca sinir oldu

    Reyhan Pazarı'nda uzun yıllardır pazarcılık yapan Ekrem Çalık, üreticilerden pazarda satmak için tohumluk soğan aldı. Çuvalları satmak için tezgaha koyan pazarcı, çuvalların soğanla birlikte taş dolu olduğunu gördü. Soğanların içindeki taşları tek tek ayıklayan Ekrem Çalık, 10 kilo soğan çuvalından 3,5 kilo taş çıkınca isyan etti.

    "BUNU YAPANLAR ÇOK PROFESYONEL"
    Soğan çuvallarından soğan yerine taş çıktığını ifade eden Ekrem Çalık, "Tezgahımda satmak için arpacık soğan aldım. Soğan çuvallarını tezgaha dökünce içinin taş dolu olduğunu gördüm. Taşları çuvallardan ayıkladım. 10 kilo soğanın içinden 3,5 kilo taş çıktı. Bu işi yapanlar çok profesyoneller. Müşterilerime taş satmamak için soğanların içindeki taşları ayıklıyorum. Bu soğan tohumluk olduğu için kilosunu 15 liradan satıyoruz. Ayıkladığım taşları satabilirsem soğanlardan kâr edeceğim" dedi.

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    Haberler Yaşam Pazarcı tohumluk soğan aldı isyan etti! 10 kilonun 3,5 kilosu taş çıktı
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