İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! Rüşvetle aldıkları programla yaşlıları tespit edip gayrimenkullerini değerinin çok altında aldılar

FİLM GİBİ DOLANDIRICILIK

Sabah'ın haberine göre; Mor, bu şirket sahibinin Hasan Y. olduğunu, çalışanlarının ele geçirdiği bilgileri eski tapu müdürü Emin E.'nin tasdikledikten sonra emekli nüfus müdürü Ahmet Ş.'nin devreye girdiğini anlattı. Şahıslara ulaşıldıktan sonra kendilerine sahibi olduğu gayrimenkulleri piyasa değerinin çok altında satın alarak üzerlerine geçirdiklerini, bunu insanları kandırarak ya da silah göstererek yaptıklarını ardından da gayrimenkulleri satarak paraları bölüştüklerini kaydeden tanık, 'Polise yakalanmamak için her ay düzenli şekilde sahte hat alınıyor. Şirkette en fazla çalışan işçi 1 aylık oluyor. Çalışanlar durumu sorduğunda kovuluyorlar. Polis takibine takıldıklarını ve ya işlerin ters gittiğini öğrenmek için kurum memurlarına rüşvet veriyorlar' diye konuştu.