İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! Rüşvetle aldıkları programla yaşlıları tespit edip gayrimenkullerini değerinin çok altında aldılar

İstanbul Bakırköy'de faaliyet gösteren bir gayrimenkul şirketi yaşlı ve kimsesiz vatandaşların gayrimenkulleri silah zoruyla üzerlerine geçirdiği iddiası ardından soruşturma başlatıldı. Gizli tanık 'Mor' isimli bir vatandaş geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ihbarda bulundu. Tanık, Bakırköy'de faaliyet gösteren fakat kapısında ya da camında ismi yazmayan bir gayrimenkul şirketinin olduğunu, bu şirketin emekli tapu ve nüfus müdürlüğü görevlileriyle birlikte bir kurumdan gizlice satın aldıkları programla kimsesiz ve yaşlı vatandaşları tespit ettiklerini kaydetti.
FİLM GİBİ DOLANDIRICILIK
Sabah'ın haberine göre; Mor, bu şirket sahibinin Hasan Y. olduğunu, çalışanlarının ele geçirdiği bilgileri eski tapu müdürü Emin E.'nin tasdikledikten sonra emekli nüfus müdürü Ahmet Ş.'nin devreye girdiğini anlattı. Şahıslara ulaşıldıktan sonra kendilerine sahibi olduğu gayrimenkulleri piyasa değerinin çok altında satın alarak üzerlerine geçirdiklerini, bunu insanları kandırarak ya da silah göstererek yaptıklarını ardından da gayrimenkulleri satarak paraları bölüştüklerini kaydeden tanık, 'Polise yakalanmamak için her ay düzenli şekilde sahte hat alınıyor. Şirkette en fazla çalışan işçi 1 aylık oluyor. Çalışanlar durumu sorduğunda kovuluyorlar. Polis takibine takıldıklarını ve ya işlerin ters gittiğini öğrenmek için kurum memurlarına rüşvet veriyorlar' diye konuştu.
GİZLİ TANIKLAR DOLANDIRICILIĞI İHBAR ETTİ
Gizli tanık ifadesi ardından, olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturmada aynı şirket hakkında başka bir tanık ifadesi daha geldi. Tanık X., daha önce şirkette kısa süre kaldığını, şirket sahibi Hasan'ın gayrimenkul dolandırıcılığına silah ticaretiyle destek verdiğini, ofiste bulundurduğu silahların hepsinin ağır patlamaya hazır silahlar olduğunu ifade ederken, 'Çok yaşlı bir adam ofise geldi. Ben de ofisteydim. Adamla pazarlık yaptıkları değeri kabul ettiklerinde bir kağıt imzalattılar. Sonra adama 150 bin lira verip gönderdiler. Adam gitmek istemedi. Anlaştıkları ücret bir buçuk milyondu. Adam çok yaşlı olduğu için daha fazla dayamayarak, 'Şikayet edeceğim' diyerek ofisten çıktı' dedi.