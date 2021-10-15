Balık bolluğu fiyatlara yansıdı!





Bu sene lüfer ve çinekopun bol olduğunu ifade eden tezgah sahipleri, "Hamsi de güzelleşip yağlanmaya başladı. İnşallah bu sene bol bol balık yiyeceğiz. Çinekop geçen sene en ucuz 60 liraydı. Bu sene 25 liradan satılıyor. Lüferlerin tanesi 70-80 liraya satılıyordu. Şimdi 30-35 liraya lüfer satılıyor. İnşallah bu bolluk devam eder" dedi.